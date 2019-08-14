Генпрокуратура Украины вызывает на допрос 27 августа украинского бизнесмена и зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве. Об этом говорится в повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры.

Согласно повестки, Пинчуку необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры по адресу г. Киев, ул.Борисоглебская, 18 для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

Как сообщил источник агентства Интерфакс-Украина, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов будут допрошены около ста человек.

Напомним, что СМИ выяснили, как и зачем Гройсман, Аваков и Зеленский встречались с Пинчуком.

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