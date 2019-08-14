Во вторник, 13 августа, в Одессе прошли съемки нового выпуска шоу "Вечерний Квартал", на котором комики впервые выступали без участия избранного президента Украины Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

"Открывал шоу традиционный политический номер, в этот раз на тему новоселья в новом офисе президента. По сюжету в кабинет к Зеленскому по очереди заходили Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко и пытались договориться о сотрудничестве, вручая различные презенты. Как и предполагали некоторые СМИ, роль Владимира (Зеленского – Ред.) в "Квартале" теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта "Братья Шумахеры", - сообщает пресс-служба студии "Квартал 95".

Впервые в новых выпусках в "Вечернем квартале" "пройдутся" по руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. "В одном номере "квартальщики" сравнят его с "суфлером, которому ухо Зеленского само однажды может сказать "отвали", а в другом, музыкальном – представят от его имени романтическое признание президенту на мотив хита Леонида Агутина "Я буду всегда с тобой".

"Политическим темам в этот раз действительно было посвящено много номеров. Причем стебались участники "Квартала", как и раньше, над самыми актуальными новостями, которые появлялись в информационном пространстве в последние месяцы. Так, например, на сцене была продемонстрирована шуточная демо-версия проекта по диджитализации страны "Украина в смартфоне", - отмечают в студии.

Самого президента Зеленского кварталовцы "укололи" за любовь к шаурме, вездесущую охрану, съезд партии в Трускавце и "наезды" на чиновников по всей стране. Тому, как реагирует семья одного их таких чиновников на приезд в город Зеленского, был посвящен отдельный номер.

Кроме того, впервые в "Вечернем Квартале" впервые была показана пародия на первую леди Украины Елену Зеленскую. Согласно сценарию она вместе с мужем пришла на съемки шоу и комментировала вместе с ним все, что происходит на сцене прямо из зрительного зала.

Также мы писали о том, как Квартал 95 спел в Одессе про отношения Зеленского и Богдана.