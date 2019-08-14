В Одессе судья местного апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан нецензурно выругался в адрес полицейских, которые пытались составить протокол ДТП. Видеозапись инцидента появилась на Facebook-странице сообщества "ВО "Автомайдан" Одеський осередок".

Сотрудники полиции хотели составить протокол на Запорожана за ДТП, которое он совершил на Mercedes ML250. (К слову, автомобиль в декларации служителя Фемиды не значится, как пишут в сообществе.) Однако судья наглым тоном и с матами заявил, что общаться не желает.

Полицейские сделали ему замечание: мол, как ни стыдно так общаться с правоохранителями, да еще при детях в салоне машины.

"Могу себя позволить", - отреагировал на их слова Запорожан.

Полицейские спросили, уж не царем ли возомнил себя судья.

"Да, я царь, Бог. Для вас я царь и Бог", - высокомерно ответил нарушитель.

Видео: YouTube/ AutomaidanOdesa.ua

Как отмечают в группе "Автомайдан", в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала Запорожана добропорядочным и соответствующим должности.

Ранее "Страна" писала, что подозреваемая в получении взятки судья из Харькова свалила все на нечистую силу и ее дело закрыли.

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