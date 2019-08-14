Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за второй квартал 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы статистики в среду, 14 августа.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу 2019 года реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

По оценкам НБУ, рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% в сравнении с 3,5% в четвертом квартале 2018 года. Минэкономразвития оценивает рост реального валового внутреннего продукта Украины за январь-март 2019 года в 2,2% (+/-0,2%).

Напомним, что Зеленский пообещал в Турции рост экономики Украины на 5-7% в год.

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