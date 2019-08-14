Суд в США приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданку Украины, которая снимала порнографическе ролики со своей двухлетней дочкой, после чего посылала их своему 50-летнему бойфренду из США, передает 112 Украина.

По данным прокуратуры США, киевлянка Елена Каличенко, которой на момент преступления было 27 лет, снимала порноролики со своей двухлетней дочкой. Видео она посылала своему 50-летнему бойфренду из США, риэлтору Джозефу Валерио.

"Тот щедро платил украинке за пикантные ролики. Следователи выяснили, что женщина получила 8 тыс. долл. за два десятка коротких клипов и получила еще 12 тыс. долл. за диск, на котором содержалось откровенное видео ребенка. Этот диск женщина послала бойфренду по почте. О запретном видео правоохранители узнали, за дело взялось ФБР (Федеральное бюро расследований, - Ред.)", - рассказал корреспондент.

Отмечается, что Валерио был арестован практически сразу и приговорен к 60 годам тюрьмы. Чтобы задержать Елену, ее пришлось выманить в США: женщине сообщили о задержании Валерио, сказали, что в ее интересах прилететь и свидетельствовать против мужчины, а как только киевлянка сошла с самолета в Нью-Йорке, ее арестовали.

Сообщается, что украинку судят уже несколько лет, и сейчас ее посадили на 20 лет с последующей депортацией в Украину.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция остановила работу порностудии, где девушки работали он-лайн в три смены.

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