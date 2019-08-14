В СБУ начали процесс реформирования департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (департамент "К"). Об этом говорится в ответе на запрос "Украинских новостей".

В частности, в спецслужбе разработала законопроект о внесении изменений в закон "Про Службу безопасности Украины" и другие законодательные акты, которые касаются ее деятельности. Сообщается, что новации разработаны с участием европейских экспертов.

В СБУ намерены сформировать новый подход к определению объема ответственности спецслужбы в сферах противодействия организованной преступности и коррупции. В СБУ хотят изменить работу соответствующих подразделений и перевести их с преступлений коррупционного характера на работу в сфере противодействия угрозам безопасности.

После завершения реформирования правоохранительной системы, соответствующие подразделения СБУ должны направить свои усилия на получение актуальной информации о наиболее опасных угрозах, которые существуют или могут возникнуть из-за явлений оргпреступности и коррупции, их отдельные проявления и на нейтрализацию таких угроз.

В июле 2019 года исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов сообщил о намерении реформировать департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Тогда Баканов заявлял, что полностью ликвидировать департамент невозможно, однако планируется изменить функционал работы подразделения.

Как сообщала "Страна", сотрудники СБУ поймали депутата облсовета Одессы на присвоении миллионов гривен из бюджета. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский" по результатам тендера заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным предприятием-подрядчиком. Генеральным директором последнего является депутат областного совета. Отметим, что советником главы СБУ Баканова стал создатель monobank.

Также в СБУ не понимают, почему новая власть не сворачивает движение ручных радикалов.