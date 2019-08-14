Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 14 июля, снизился на 9 копеек до 25,2525 до грн/$1 с 25,16 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,24-25,2650 грн/$1/ По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 14 августа снизился до 25,2410 грн/$1 с 25,1417 грн/$1.

На завтра, 15 августа, Нацбанк также понизил официальный курс гривни на 10 копеек до 25,249317 грн/$1 по сравнению с 25,146160 грн/$1 на 14 августа.

Напомним, что сегодня происходит на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали о том, что экспортеры не хотят продавать валюту по низкому курсу.