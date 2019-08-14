Юрист Андрей Портнов опубликовал видеообращение к экс-президенту Украины, в котором подробно рассказал, как накажет Петра Порошенко за ложь и клевету в свой адрес.

Ролик появился на YouTube-канале Портнова 14 августа.

Поводом к записи обращения послужило утверждение лидера партии "Европейская солидарность", будто юрист передает документы возбужденных против Порошенко дел в Российскую Федерацию, в частности, материалы уголовного дела по морякам.

Это заявление появилось на сайтах "Европейской солидарности" и телеканала "Прямой". Однако после того, как Портнов пригрозил иском за клевету, новость с ресурсов стерли.

Тем не менее Портнов заверил адресата обращения, что тому не избежать иска о защите чести и достоинства и опровержении недостоверной информации. Как предсказывает юрист, представители бывшего президента либо не явятся в суд, либо будут настаивать, что запись была оценочным суждением и вообще относилась не к Портнову. Однако суд они проиграют, убежден правовед.

Портнов заявил, что подача апелляции и попытка увиливать от исполнения судебного решения Порошенко не помогут: деньги со счета "ПЕС" обязательно будут взысканы принудительно.

Видео: YouTube/ Andriy Portnov

На воплощение описанного в обращении сценария в жизнь Портнов отвел 3-4 месяца. Свой план юрист назвал "комплексом антикризисных и учебно-воспитательных мероприятий".

Практически одновременно с публикацией видеообращения стало известно, что Портнов подал иск в суд против Порошенко за заявления о "сливе" России материалов по морякам.

Ранее "Страна" писала, что следующий допрос Порошенко в ГБР состоится в начале сентября.