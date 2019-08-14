В Люксембурге суд отказал российскому Газпрому в снятии ареста с его активов на территории страны. Об этом говорится в квартальном отчете газовой компании.

Как сообщалось, 8 июля суд Люксембурга отклонил ходатайство Газпрома, который оспаривал арест, наложенный на активы компании во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз" Украины.

"Газпром прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов", - говорится в тексте документа.

Кроме того, отмечается, что в мае российский газовый монополист узнал о вынесении судом Люксембурга решения о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. Компания подала ходатайство об отмене этого решения. Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена, сказано в отчете.

В Люксембурге зарегистрирована компания-эмитент еврооблигаций Газпрома Gaz Capital SA. В феврале Нафтогаз направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов Газпрома в городе Люксембурге.

Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража, которое было принято в феврале прошлого года, Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд, однако он отказывается платить. В марте 2018-го российская компания подала заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об оспаривании окончательного решения арбитража и его частичной отмене.

Нафтогаз подал иски в суды Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, США и других стран, где стремится взыскать активы Газпрома в счет задолженности, определенной арбитражем.

Слушания в суде Нидерландов о приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража состоятся в декабре 2019-го.