В Украине продолжается эпопея с уголовными делами, где фигурирует Петр Порошенко. После допроса 12 августа, на который Петр Алексеевич заявился с тремя детьми, ему предложили пройти полиграф – в простонародье детектор лжи.

На нем экс-президенту планируют задавать вопросы относительно покупки телеканала "Прямой", который, как утверждает заявитель по делу Андрей Портнов, неофициально принадлежит Порошенко. Впрочем, это и так уже давно было секретом Полишинеля.

Сделка по купле-продаже канала происходила в офшорной юрисдикции. Акции "Прямого" (тогда он назывался "Тонис") перешли в собственность экс-регионала Владимира Макеенко, которого впрочем считают "фунтом" - подставным владельцем. А реальным собственником, судя по густому и всепроникающему промоушену экс-президента, является сам Порошенко.

Однако доказать подобную схему сложно – как правило в ее основе лежат некие устные договоренности, а финансовые "концы" прячутся. Видимо поэтому и всплыла тема полиграфа.

Еще одна причина, по которой в ГБР могут настаивать не детекторе лжи – это политическая. Дело Порошенко очень громкое – и огня ему добавляет сам экс-президент, который то натравливает на Госбюро активистов, то народных депутатов – и даже своих детей.

Поэтому идея с полиграфом выглядит как попытка поставить Порошенко в довольно неловкое положение. Ведь если он откажется (на что имеет право по закону) – то многих это убедит в его виновности. Если же согласится, результаты экспертизы могут и не обрадовать Порошенко.

Поэтому бывший гарант уже проявил двойственную позицию – вроде бы и отказался, но частично и согласился.

"Страна" разбиралась в истории с детектором лжи Порошенко.

Что сказали в ГБР

12 августа, сразу после допроса экс-президента, глава ГБР ведомства Роман Труба написал в своем Телеграм-канале, что допрос Порошенко длился два часа. Он касался подозрения в уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

"Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба.

Через некоторое время ГБР также сообщило, что суд дал добро на допрос экс-президентас применением полиграфа."Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - отметили в пресс-службе.

Чем ответил Порошенко

Экс-президент сразу, при выходе с допроса, заявил, что не хочет проходить эту процедуру в ГБР. Но готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы - а у меня есть их перечень - я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве.

Идею ГБР прокомментировали также юристы Порошенко. Адвокат лидера "Евросолидарности" Игорь Головань назвал решение проверить экс-гаранта на детекторе попыткой за политическим ажиотажем скрыть отсутствие доказательств.

"Петр Порошенко дважды посещал следователей ГБР в качестве свидетеля по делам "Кузни" и телеканала "Прямой", предоставил исчерпывающие показания. Нынешняя история с полиграфом – исключительно пиар-ход, который должен еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений", - считает юрист.

С другой стороны, то, что экс-президент не захотел иметь дело с полиграфом на официальной основе - говорит о том, что Порошенко есть что скрывать в истории с "Прямым".

Тем более, что его внезапное недоверие к Госбюро расследований выглядит довольно странным. Ведь Порошенко сам назначил Романа Трубу руководителем этого ведомства. Да и конкурсную комиссию возглавляли люди, подконтрольные Банковой. То есть Петр Алексеевич контролировал этот вопрос от начала и до конца.

Поэтому разговоры о недоверии выглядят малоубедительно.

Вопросы для полиграфа

Заявитель по делу - юрист Андрей Портнов - прокомментировал информацию о том, что суд разрешил прохождение Порошенко детектора лжи.

"Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждем истерику в воровской малине", - написал Портнов.

Кроме того, юрист предложил список вопросов, которые стоит задать экс-президенту во время прохождения полиграфа - пусть и на телеканале "Прямой".

"1. Есть ли у Вас офшоры;

2. Контролируете ли Вы через какие-либо компании деньги или активы, не указанные в Вашей декларации;

3. Знали ли Вы, что Ваш завод Кузня на Рыбальском покупал военную технику за бюджетные деньги по завышенным ценам;

4. Получали ли Вы в Международном инвестиционном банке с мая по июнь этого года 34 миллиона долларов или какую-то другую сумму наличными;

5. Нарушали ли Вы, будучи Президентом, тайну следствия;

6. Знали ли Вы о решении НБУ 2016 года о снятии ограничений на вывод валюты в офшорные юрисдикции с предприятий Укроборонпрома;

7. Известно ли Вам, что назначенный Вами Посол Украины в Канаде признал Крым российским, заключив по российским законам на российском нотариальном бланке сделку продажи своей крымской земли;

8. Вводили ли Вы военное положение с целью срыва или переноса президентских выборов;

9. Контролируете ли Вы прямо или косвенно телеканал Прямой;

10. Звонили ли Вы в суды и приглашали ли судей в свой рабочий кабинет на Банковую;

Остальные два десятка вопросов - перед самой процедурой".

Позже Портнов добавил еще один вопрос: "разговаривали ли Вы на последней встрече с Игорем Коломойским о Приватбанке, Ваших уголовных делах и обо мне?".

Как проводят проверку на полиграфе

Сейчас полиграф используют в 75 странах мира, среди которых лидером являются США. При этом есть и страны, где использование такой проверки запрещено - Австралия, Германия, Австрия.

Детектор лжи состоит из прибора, регистрирующего изменения психофизиологических реакций человека в ответ на определенные вопросы.

Полиграфолог подробно анализирует полученную информацию и обнаруживает ту, которую человек скрывает. При этом прибор сам не показывает, врет человек или нет. Оценку дает специалист на основе полученных данных.

Тестирование проходит до двух часов. По законам Украины эта процедура в следствии необязательно, и фигурант имеет право от нее отказаться.