Во время визита американского лидера Дональда Трампа в Польшу впервые в истории американский и польский президенты совместно посетят воинскую часть. На рубеже августа и сентября он и Анджей Дуда намерены вместе посетить авиабазу в Повидзе. Выбор этого места не случаен. Об этом сообщает RMF24.

33-я транспортная авиабаза ВВС Польши в Повидзе должна стать одним из главных элементов усиления американского присутствия в Польше, о чем оба президента заявили во время визита Анджея Дуды в Вашингтон в июне.

В НАТО запланировали построить в Повидзе военные склады стоимостью $260 млн для военной техники США, а также, возможно, здесь будут размещены истребители F-35, которые Варшава хочет приобрести.

На данный момент там находятся около ста пилотов 181 эскадрильи ВВС США из Форт-Ворта, штат Техас.

Президент США Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября. 1 сентября в Варшаве он примет участие в мероприятиях 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Визит в Варшаву на эти цели также планирует президент Украины Владимир Зеленский.