За сутки пиротехники в Станице Луганской обнаружили 35 взрывоопасных предметов - ГСЧС
Саперы продолжают проверять местности в пгт Станица Луганская на наличие мин. За минувшие сутки пиротехниками было обнаружено и деактивировано 35 взрывоопасных предметов, сообщает управление ГСЧС в Луганской области на своей странице в Facebook в среду, 14 августа.
"Обследовали 0,83 га территории области, где обнаружили, изъяли и уничтожили 35 единиц взрывоопасных предметов: девять артиллерийских снарядов, семь минометных мин и 19 ручных гранат", – говорится в сообщении.
Очисткой от мин, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специально подготовленные саперы, допущенные к этому виду работ, отметили в ГСЧС.
Скриншот: Facebook/ГСЧС
Ранее сообщалось, что за пять дней у моста в Станице Луганской саперы нашли 49 взрывоопасных предметов.
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