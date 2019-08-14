Саперы продолжают проверять местности в пгт Станица Луганская на наличие мин. За минувшие сутки пиротехниками было обнаружено и деактивировано 35 взрывоопасных предметов, сообщает управление ГСЧС в Луганской области на своей странице в Facebook в среду, 14 августа.

"Обследовали 0,83 га территории области, где обнаружили, изъяли и уничтожили 35 единиц взрывоопасных предметов: девять артиллерийских снарядов, семь минометных мин и 19 ручных гранат", – говорится в сообщении.

Очисткой от мин, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специально подготовленные саперы, допущенные к этому виду работ, отметили в ГСЧС.

Скриншот: Facebook/ГСЧС

Ранее сообщалось, что за пять дней у моста в Станице Луганской саперы нашли 49 взрывоопасных предметов.

Также мы писали, как представители "ЛНР" свободно прибыли в Станицу Луганскую и устроили уличный диспут с главой района.