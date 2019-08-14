В Министерстве иностранных дел России заявили, что получили заявки от четырех государств, готовых принять участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает РИА Новости.

К работе в рамках ШОС, которую называют "российским НАТО", хотя она не является полноценным военным блоком, хотят подключиться Саудовская Аравия, а также Бангладеш, Израиль и Бахрейн.

"У нас сегодня в портфеле заявки от Израиля, Бангладеш, Бахрейна, Саудовской Аравии и массы других государств, которые хотят в той или иной мере, в том или ином качестве подключиться к деятельности ШОС", - сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства России Бахтиер Хакимов.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности (как, например, АРФ), а занимает промежуточную позицию. Главные задачи организации - укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком и развитие экономического сотрудничества.

Странами-участницами ШОС сейчас являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Другие страны входят в ШОС в статусе наблюдателей, партнеров по диалогу и подавших заявку на участие.

Как ранее сообщала "Страна", 19 августа в Киев прибудет премьер-министр Израиля.

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