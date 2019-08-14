57 народных депутатов Верховной Рады девятого созыва зарегистрировал Центризбирком на заседании в среду, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, в общегосударственном многомандатном избирательном округе зарегистрированы 32 нардепа, в одномандатных избирательных округах - 25.

В многомандатном округе зарегистрированы 6 депутатов от партии "Слуга народа". От "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 5, от "Батькивщины" - 17, от "Европейской солидарности" - 4.

В одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала 13 нардепов-самовыдвиженцев, 9 - от партии "Слуга народа", по одному представителю от партий УКРОП, "Единый центр" и "Наш край".

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Всего на данный момент зарегистрированными являются 82 народных депутата.

Напомним, 5 августа ЦИК признал избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

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