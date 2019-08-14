В Карпатах спасатели Закарпатского горного поисково-спасательного отделения вместе с лесниками и местными жителями семели отыскать заблудившегося 90-летнего дедушку из села Розтоки Раховского района. Дедушка ушел из дома еще 10 августа.

Об этом в среду, 14 августа, сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Закарпатской области.

Сообщение об исчезновении пожилого мужчины поступило в ГУ ГСЧС от полиции 12 августа. Его искали два дня, но безрезультатно. Утром, 14 августа, поиски пропавшего продолжились.

В 10:20 спасателям позвонили местные жители и сообщили, что в лесу в трех километрах от села они нашли дедушку. Он был очень истощен и самостоятельно передвигаться не мог. Прибывшие на место горные спасатели оказали пострадавшему первую помощь: прежде всего укутали дедушку в термоодеяло и напоили горячим чаем. А дальше транспортировали в село Розтоки и передали под опеку медикам.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Карпатах заблудились две туристки из Германии. После предоставления доврачебной медицинской помощи их транспортировали в Ясинянскую больницу и передали под опеку медиков.

Напомним, что в Сумской области полицейские спасли мужчину, который на двое суток застрял в болоте.