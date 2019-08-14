В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции", возглавляемой Анатолием Гриценко. Об этом сообщает сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующие постановления вынесли Херсонский и Винницкий городские суды.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городского судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица. Их привлекут к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - сказано на сайте.

В частности, Херсонский городской суд постановил конфисковать 198 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", а Винницкий городской суд - 250 тысяч а поддержку "Гражданской позиции".

Решения суды вынесли на основании материалов, поступивших от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Факты правонарушений были установлены по результатам анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАПК приняли решение о госфинансировании 11 партий, в том числе Радикальной партии Олега Ляшко.

Также мы писали, что политсила Ляшко и "Слуга народа" потратили на избирательную кампанию больше вех остальных партий.