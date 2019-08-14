Генеральная прокуратура заявила, что следователь действительно закрыл расследование против депутата Вадима Новинского, однако позже оно снова было открыто. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается. Постановлением прокурора от 12.08.2019 указанное решение следователя (о закрытии уголовного производства – Ред.) отменено как незаконное, в частности, ввиду того, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля (Новинский в производстве имел статус свидетеля, подозрение объявленj ​​не было – Ред.)", - написала Сарган.

Скриншот: Facebook/Лариса Сарган

Напомним, 25 июня в Печерском райсуде Киеве было удовлетворено ходатайство адвоката Новинского и установлен срок 1 месяц для завершения следствия. Генпрокуратура и потерпевшие подали жалобу на это решение, однако суд отказал открывать апелляционное производство. Также ГПУ подала жалобу в Верховный Суд, который еще не принял решения.

В то же время, суд по просьбе прокуратуры разъяснил, что требование закрыть производство касается только Новинского. В ГПУ утверждают, что 26 июля их следователь закрыл производство "исключительно во исполнение судебных решений".

Однако позже, 12 августа, прокурор отменил решение следователя как незаконное. В ведомстве настаивают, что не могут закрыть производство в отношении свидетеля (Новинскому не огласили подозрение, он имел статус свидетеля – Ред.).

Перед этим адвокат Новинского сообщил, что ГПУ закрыла производство в отношении возможной причастности нардепа к незаконному удерживанию архиепископа Александра Драбинко. До этого суд обязал прокуратуру либо передать дело в суд, либо закрыть производство, так как за 5 лет ведения расследования Новинскому так и не сообщили о подозрении, даже после того, как он лишился неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Новинский проходил в этом деле как свидетель.

Также мы писали, что Новинский рассказывал, как генпрокурор Юрий Луценко предлагал ему пойти на сделку со следствием и дать показания против Януковича.