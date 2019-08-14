Жительница Николаева за 20 лет задолжала 58 тысяч грн местному водоканалу. Об этом пресс-служба Николаевводоканала сообщила в Facebook.

Вчера, 13 августа, женщина обратилась в службу водоканала, чтобы получить реструктуризацию долга в размере 58 тыс. гривен. Как стало известно, женщина имеет два невыполненных решения суда об уплате задолженности. Дело было передано частному судебному исполнителю, который заблокировал банковские счета абонента.

Женщина лишь дважды за 20 лет платила за воду: 109,74 гривен в 2003 году и 50 гривен 2008 году. "Николаевводоканал" в реструктуризации женщине отказал.

Фото: facebook.com/nikolaevvodokanal

Напомним, что в Николаеве прорвало канализацию и затопило частные дома.

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