Советника гендиректора фирмы "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового, который является одним из фигурантов по делу о формуле Роттердам+, Соломенский районный суд Киева отпустил под залог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд возложил на Лисового процессуальные обязанности, кроме ношения браслета. Следует отметить, что сторона обвинения просила для Лисового заключения под стражу с альтернативой 50 млн грн залога.

Кроме того, генеральному директору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюх лично сообщено о подозрении.

Ранее "Страна" сообщала, что суд арестовал фигуранта дела Роттердам+ Владимира Евдокимова, но залог назначили в 25 раз меньше, чем просила САП.

Также мы сообщали, что бывшего начальника отдела энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко (одного из авторов скандальной формулы Роттердам+) суд выпустил под залог в 1,9 миллиона гривен.