Ирландская авиакомпания Ryanair (Дублин) с 29 октября откроет седьмое направление перелетов из Одессы в Будапешт (Венгрия). Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

Отмечается, что рейсы из Одессы в Будапешт будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам в рамках расширенного расписания Ryanair для Украины на зиму 2019 года.

Скриншот: ryanair.com/ua

В данный момент компания осуществляет перелеты из Одессы в Краков, а с октября также должны открыться рейсы в Берлин (Германия), Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань (все - Польша).

Ранее сообщалось, что Ryanair начал международные полеты из Харькова. Одесса стартует 19 июня.

Также мы писали, что Ryanair увеличит частоту рейсов из Киева в Краков, Братиславу и в Барселону.