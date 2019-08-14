В среду, 14 августа, в Черногории вступил в силу частичный запрет на курение в ресторанах и кафе. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал RTCG.

Отныне курить в общественных помещениях в Черногории, за исключением казино, запрещено. Штраф для нарушителей составит до 20 тысяч евро (более 550 тысяч гривен - Ред.). В местных кафе и ресторанах курение допустят только в специальных изолированных комнатах.

Как сообщала "Страна", в городе Хмельницкий мужчина погиб из-за пожара после сигареты. Для ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Тело погибшего 62-летнего гражданина нашли после того, как потушили пламя.

Отметим, что в Польше нашли подпольную фабрику сигарет. Арестованы 12 украинцев.

Напомним, что глава Минздрава Украины объяснила, что сначала нужно заботиться о здоровье и только потом лечиться если что.