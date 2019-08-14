Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП 2017 года с шестью погибшими, а также отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого участника аварии Геннадия Дронова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение коллегии судей огласил 14 августа председательствующий Владимир Протасов. "Апелляционные жалобы адвоката, защитника Перепелицы (адвокат Дронова Сергей Перепелица. – Ред.) и обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения", - сказано в резолютивной части решения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить наказание подзащитной и приговорить ее к 5 годам заключения с лишением права водить транспортные средства на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Она также посчитала, что возмещение ущерба потерпевшим должно быть не солидарным, как указано в приговоре суда первой инстанции, а долевым.

Перепелица же требовал отменить приговор суда первой инстанции Дронову и закрыть уголовное производство в отношении подзащитного.

Однако приговор суда первой инстанции остался без изменений: назначить обоим обвиняемым максимальный срок наказания - 10 лет лишения свободы. Сообщается, что суд лишь частично удовлетворил жалобу Плетневой в части, которая касается выплат потерпевшим по их гражданским искам.

Как ранее писала "Страна", на заседании апелляционного суда Плетнева настаивала, что степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Дронова.

Также мы писали о том, что суд решил возобновить дело против специалистов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу по громкому ДТП.