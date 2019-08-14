В Украине ликвидируют Государственную экологическую инспекцию Украины. Такое решение принял Кабмин на сегодняшнем заседании. Вместо ликвидированной структуры будет создана Государственная природоохранная служба. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

"Отсутствие надлежащего контроля за нарушениями экологического законодательства и тотальная коррупция - самые большие проблемы в области окружающей среды. Я об этом говорил с первых дней пребывания в должности министра. Точечные реагирования на экологические инциденты точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами. Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой как кажется на первый взгляд. Ведь важно не только изменить название, но в первую очередь привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду и предоставить им необходимое материально-техническое оснащение, чтобы люди имели возможность должным образом и в полном объеме выполнять свои должностные обязанности, а не бороться с мораториями на проверки бизнеса", - отметил министр экологии Остап Семерак.

В 2017 году Правительство одобрило концепцию реформирования системы государственного надзора в сфере охраны окружающей природной среды. В 2018 году был разработан и передан в Парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он до сих пор не рассматривался.

В общем структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полную ликвидацию 23 территориальных подразделений Госэкоинспекции.

Фото: menr.gov.ua

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