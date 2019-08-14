В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 14 августа.

Израильский премьер прибудет с официальным визитом в Украину. Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв немецко-фашистских захватчиков в Бабьем Яру. Ожидается, что он пробудет в Украине до 20 августа.

Во время Великой Отечественной войны нацисты использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 000 до 200 000 людей.

Как сообщала "Страна", премьер Израиля заявил, что готов стать посредником между Россией и Украиной. "До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста.

Отметим, что в Израиле вместо флагов ЛГБТ по ошибке развесили стяги Литвы.