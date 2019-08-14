Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов, отправление которой в Киев было анонсировано на 12-18 августа, стартует по Днепру к столице 16 августа. Об этом сообщает компания "Нибулон".

Несамоходное судно NBL-90 будет сопровождать буксир модернизированного проекта 121м "Нодари Чантурия". Сначала баржа прибудет в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Там 16 августа на грузовом причале филиала "Голопристанская" баржу загрузят арбузами. А оттуда ягоду доставят по Днепру в столичные супермаркеты торговой сети "Сильпо".

Фото: nibulon.com

"Нибулон" отправляет в Киев херсонские арбузы уже третий год подряд. При этом компания выступает за то, чтобы перевозки фруктовой и овощной продукции водой проводились на постоянной основе, а не были единичными.

Как отмечают в компании, чтобы такие перевозки стали безубыточными, необходимо создать конкурентные условия для перевозчика по сравнению с другими видами транспорта. В частности, снять чрезмерное налоговое бремя на украинский внутренний водный транспорт.

Ране "Страна" сообщала, что Ульяна Супрун рассказала, кому можно есть арбузы, а кому лучше от них воздержаться.

Также мы рассказывали о том, что в Запорожье с рынков изъяли тонну арбузов, в которых зашкаливали нитраты.