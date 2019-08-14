На порталах партии Европейская солидарность (бывшей БПП) и телеканала "Прямой" были опубликованы новости о том, что юрист Андрей Портнов якобы передал материалы уголовного дела по задержанным в Керчи морякам в Россию, но вскоре эти публикации были удалены. Об этом Портнов, по заявлениям которого уже расследуется 11 дел против экс-президента Петра Порошенко, сообщил в Telegram.

В новостях было сказано, что Порошенко заявил: "Материалы "дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе".

После этого Портнов пообещал, что подаст на Порошенко в суд. "Вчера я пообещал Порошенко иск в суд и унизительный судебный процесс за размещенную на сайте его партии новость о якобы передаче мной материалов уголовного дела по морякам в Россию", - написал Портнов.

Затем новость исчезла как сайта Евросолидарности, так и сайта канала "Прямой".

"И вот сегодня ночью фигурант эту новость с сайта убрал, видимо придя к аналогичному со мной выводу, что могу надеть её на голову. Но мы сделали скрин и конечно же идем в суд. Нельзя быть таким тупым, надо отвечать за свою легкомысленность", - добавил Портнов и приложил подтверждающие скриншоты.

Фото: t.me/PortnovUA

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"Вслед за сайтом партии Порошенко, телеканал Прямой также убрал новость о том, что я якобы передавал материалы уголовных дел о Порошенко в Россию. Но уже поздно, мои застенчивые фигуранты, завтра иск в суд. Со скриншотами и архивами", - написал Портнов.

Фото: Скриншот

Напомним, что в ГБР подтвердили санкцию суда на допрос Порошенко с помощью детектора лжи.

Также мы писали о том, что Портнов прокомментировал обвинения Порошенко в рейдерском захвате телеканала "Прямой".