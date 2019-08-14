Нацбанк планирует запретить физлицам-предпринимателям тратить деньги со счетов ФЛП на собственные нужды. Прежде им нужно будет перебросить необходимую сумму на счет физлица как "доход предпринимателя". Соответствующее предложение содержит проект постановления НБУ об изменении порядка открытия и ведения счетов. Об этом сообщает Ubr.ua.

На сегодняшний день тот же документ запрещает ФЛП использовать личные счета для предпринимательской деятельности. И хотя похвастаться значительными успехами в части контроля за соблюдением данной нормы чиновники не могут, суть ее очевидна. Нередко украинские компании используют частные счета для минимизации налогов. К примеру, интернет-магазины на них принимают от клиентов оплату за товары, чтобы не выйти за лимит оборота в рамках определенной группы ФЛП.

При этом до конце не ясно, зачем НБУ понадобилось вводить запрет на личные траты предпринимателей с бизнес счетов. Более того, говорят эксперты, проконтролировать это практически невозможно.

"Во-первых, большинство ФЛП и сейчас перед тем, как тратить деньги на себя, переводят их на карту физлица как предпринимательский доход. Во-вторых, я плохо представляю, как в некоторых случаях можно отличить личные нужды от бизнеса. Живой пример: один из обслуживаемых мной ФЛП покупает косметику для себя. Другой - в качестве расходных материалов для салона красоты. Третий же приобретает ее в рамках сделок купли-продажи. Как понять, где что?", - задается вопросом директор киевской бухгалтерской компании Ирина.

При этом в НАБУ пояснили, что изменение необходимо исключительно в статистических целях.

"Прежде прямого запрета использовать средства с текущих счетов (2600) для личных целей установлено не было, что часто создавало путаницу при контроле операций клиентов и искажало статистику. Запрет касается не личных счетов, а производственных, и банки с данной сменой полностью согласны», - прокомментировала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Всем BankID

Еще одно изменение, привносимое документом - запрет для банков использовать агентов и сторонние организации (юрлица, ФЛП) для проведения верификации и идентификации клиентов. Пункт, позволявший такую практику, попросту удалили из новой версии порядка.

"Следует отметить, что под BankID НБУ подразумевает исключительно собственную систему, к которой подключены только 8 украинских финучреждений. И не подключен крупнейший розничный банк - Приватбанк. Если бы не это обстоятельство, никаких проблем изменение бы практически не принесло. Однако в настоящий момент в системе Нацбанка недостаточно информации", – рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Бой с должниками

Кроме того, НБУ намерен установить требование для банков проверять по базе должников не только физлиц, которые открывают счет, но и украинские компании. Если выяснится, что юрлицо внесено в базу неплательщиков, финучреждение должно будет уведомить об открытии счета исполнительную службу.

"Это изменение едва ли понравится самим должникам, которым теперь будет сложнее улизнуть от исполнителей. Но и банкирам оно совсем не по нраву. Ведь это существенно увеличит нагрузку на сотрудников финучреждений", - резюмировал Невмержицкий.