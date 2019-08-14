Во вторник, 13 августа, в Киеве был зафиксирован, на текущий момент, самый жаркий день 2019 года. Температура воздуха в городе достигла +35 по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им.Б.Срезневского.

Абсолютный температурный рекорд в столице Украины был зафиксирован 13 августа 2010 года. Термомент тогда показал +36,6.

Как сообщала "Страна", в этот же день город Канев стал самым раскаленным местом Европы. Температура воздуха там достигла +35,8.