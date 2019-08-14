Восстановленный судом в должности заместителя генерального прокурора Николай Голомша считает решение суда о его восстановлении справедливым и еще не знает, вернется ли в Генпрокуратуру. Об этом он сказал Украинским новостям.

"Я считаю, что решение справедливое. Это результат кропотливой работы", - сказал он. Также он отметил, что попал под люстрацию исключительно по политическим мотивам. Он пояснил, что в 2006 году расследовал дело против бывшего президента Петра Порошенко относительно коррупции и считает, что именно это легло в основу его псевдолюстрации.

Голомша добавил, что 15 августа не пойдет в Генпрокуратуру в связи с решением суда, поскольку находится в отъезде. "Я взял неделю на размышления. Я еще думаю, что делать дальше", - подытожил он.

Ранее "Страна" писала о том, как в 2007 Голомшу пытались отравить ртутью. Замеры показали, что только возле рабочего стола Голомши содержание ртути в воздухе превышало норму в четыре раза. Под кураторством Голомши тогда расследовались отравление Ющенко, убийство Георгия Гонгадзе, смерть Вячеслава Черновола.

Также мы писали, что в 2016 году Центр противодействия коррупции опубликовал данные о месте работы родных экс-заместителя генпрокурора Яремы Николая Голомши. Выяснилось, что сына, дочь и племянника экс-заместитель начальника отдела прокуратуры столицы устроил на престижные должности в ведомстве.