Алексей Михайличенко и Александр Заваров претендуют на пост главного тренера киевского "Динамо". Об этом сообщает Sport.ua.

Уточняется, что в клубе еще не приняли решение о том, кто заменит уволенного наставника команды Александра Хацкевича. Однако Заваров и Михайличенко имеют равные шансы занять этот пост с приставкой "исполняющий обязанности". Оба специалиста готовы принять такое предложение.

Алексей Михайличенко

Александр Заваров

Отметим, что Алексей Михайличенко в данный момент работает спортивным директором киевского клуба, а Александр Заваров - селекционером.

Напомним, что Алексей Михайличенко уже был главным тренером киевского "Динамо" в период 2002-2004 год. Он возглавил тренерский штаб клуба после смерти мэтра советского и украинского футбола Валерия Лобановского.

Напомним, в среду, 14 августа, после лигачемпионовской ничьей с Брюгге в ФК Динамо (Киев) прекратили сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Уволен весь тренерский штаб первой команды.

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