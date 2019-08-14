Дочерняя компания "Vodafone Retail" оператора мобильной связи "Vodafone Украина" провела анализ рынка смартфонов в Украине, из которого видно, какие модели гаджетов самые популярные. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Исследование проводилось на основе данных о продажах в собственной розничной сети, а также BigData-аналитики на базе данных мобильной сети Vodafone .

Значительный рост продаж во втором квартале 2019 года продемонстрировали азиатские бренды: их доля на рынке выросла до 85,2%. При этом безусловным лидером продаж по количеству и перечню брендов стал Китай. Однако по объемам продаж в денежном исчислении он делит лидерство с Южной Кореей.

В первом полугодии 2019 года в топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail вошли следующие устройства.

1. Samsung - с долей 32,78%.

Смартфон Samsung Galaxy A50 4. Фото: vodafone.ua

2. Xiaomi - 28,06%.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 4. Фото: vodafone.ua

3. Nokia - 19,52%.

Смартфон Nokia 6.1 4. Фото: vodafone.ua

4. Huawei - 8,47%.

Смартфон Huawei P Smart Plus. Фото: vodafone.ua

5. TP-Link - 6,8%.

Смартфон TP-Link Neffos C7. Фото: www.vodafone.ua

Интересно, что в список не попала "яблочная" продукция.

Что касается критериев выбора аппаратов, то согласно выводам аналитиков "Vodafone Retail", украинцы обращают внимание прежде всего на наличие 4G и большого экрана. В первом полугодии 57% покупок пришлось на смартфоны с экраном более 6 дюймов. 98% купленных новых смартфонов готовы к работе в сетях LTE.

Подавляющее большинство продаваемых смартфонов (99,6%) – это устройства с двумя SIM-картами. Однако в последнее время наметился тренд перехода пользователей на смартфоны с одной активной SIM-картой.

При этом наличие бесконтактной оплаты с гаджета (NFC) не является приоритетной опцией при выборе смартфона: только 40% проданных компанией аппаратов поддерживают NFC.

Украинцы оказались довольно консервативными при выборе производителя нового устройства: чаще всего покупатели останавливаются на новой модели того же бренда, каким пользовались раньше. Причем самыми лояльными остаются пользователи Apple – 71,39% поклонников этого бренда меняют свои старые телефоны на новые iPhone.

Чуть менее консервативными оказались пользователи Xiaomi (54,06% монобрендовых переходов) и Samsung (50,16%).

Владельцы устройств Nokia в качестве нового бренда чаще всего выбирают Xiaomi (30,15%), Samsung (22,09%) или Huawei (11,85%).

В "Vodafone Retail" отметили, что аппараты Nokia живут в сети около трех лет. А вот владельцы iPhone и Samsung пользуются своими трубками по два года. Чаще других - каждые 15-16 месяцев - меняют трубки обладатели китайских брендов.

Мужчины чаще меняют смартфоны, чем женщины. А люди со средним и низким достатком более склонны к покупке нового аппарата, чем состоятельные граждане.

Любимый цвет смартфона украинцев – черный (44,4%). За ним следуют синий (22,9%), серый (11,0%) и золотой (8,2%) цвета.

К каждому третьему смартфону клиенты сети покупают карту памяти, к каждому 18-му – фитнес-браслет.

"Еще один наметившийся тренд: растет проникновение страховок в чеке к смартфонам. Если в четвертом квартале 2018 года каждый восьмой смартфон в Vodafone Retail был продан со страховкой, то во втором квартале 2019 года свой новый гаджет страховал каждый третий покупатель", - сказал директор компании "Vodafone Retail" Денис Поздняков.

Ранее "Страна" сообщала, когда намечается появление 5G в Украине.

Мы также, рассказывали, что с момента введения в Украине услуги переноса номера Vodafone оказался в плюсе: от оператора ушли 2570 абонента, а пришли 3657.