В Украине стартует третья экспедиция мицво-мобилей, которые представляют собой проект передвижных синагог. Об этом сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

Уточняется, что в этом году два мицво-мобиля совершат четыре поездки по стране. Первые две пройдут на юго-востоке Украины, включая подконтрольную Киеву часть Донбасса. А в конце августа мицво-мобили совершат еще две экспедиции - по Буковине, Галичине и Волыни, а также по северным областям Украины.

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"Мне кажется очень важным, чтобы проект "Мицво-мобиль 5779" стартовал именно в Днепре",- сообщил руководитель проекта, сын главного раввина Юга Украины Мендл Вольф.

В сообщении говорится о том, что в передвижной синагоге будет царить "самая веселая и вдохновляющая хасидская атмосфера и будет предоставляться целый спектр возможностей для духовного роста и исполнения заповедей".

В Днепре старт кампании намечен на 11:00 15 августа. Весь день мицво-мобили будут работать в городе, а в 19:30 экспедиция по распространению идишкайт покинет Днепр, начав свое двухнедельное путешествие.

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