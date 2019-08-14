В "Нафтогазе Украины" сообщили, что посёлок городского типа Рогань в Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба компании в твиттер-микроблоге в среду, 14 августа.

Коммунальное предприятие "Тепловые сети Роганского поселкового совета" задолжало газовому монополисту 11,7 млн гривен.

Отметим, что население города составляет около 3,5 тысяч человек.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что отопительный сезон в 2019 году также может быть сорван в Смеле Черкасской области и Одессе.

В понедельник, 5 августа, стало известно, что Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения. В четверг, 1 августа, в городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции. Без водоснабжения остались около 13 000 людей.

Фото: twitter.com/NaftogazUK

Как сообщала "Страна", Владимира Зеленского призывают снизить зарплату председателя совета директоров "Нафтогаза" Коболева в 70 раз.

Андрей Коболев и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании за один год получили 204 миллиона народных гривен зарплаты и премий. Это по 12,75 млн. грн. на каждого. В то время, когда большинство украинцев выживают и получают гигантские коммунальные тарифы.

Напомним, что в Министерстве юстиции Украины разъяснили, как добиться перерасчета стоимости отопления.