Осенью подорожание электроэнергии для промышленности способно привести к ускорению инфляции. Об этом в среду написал в своем Facebook глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По словам представителя НБУ, обычно в Украине инфляция ускоряется начиная с октября. Это связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов.

Кроме того, снижение курса аргентинского песо на 30% за первые два дня этой недели может дать сигнал к ослаблению валют стран с формирующимися рынками, в том числе Украины.

Однако самые серьезные опасения вызывает рост цен в промышленности: за июль они поднялись на 3,6%.

"В основном увеличение зафиксировано по группе "поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха" - на 16,4% за июль. Учитывая снижение цены на газ для промышленности в июле, остается предположить, что в основном рост цен по данной группе произошел вследствие повышения цены электроэнергии и кондиционированного воздуха для промышленности", - заметил Данилишин.

По его словам, обычно рост цен в промышленности ускоряет потребительскую инфляцию через 2-4 месяца.

"Это не дает уверенности в том, что будут достигнуты цели по инфляции, зафиксированные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год (5% ± 1 п. п.), а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019 года)", - написал чиновник.

Впрочем возможный переток промышленной инфляции в потребительскую в значительной степени лежит вне сферы влияния Национального банка, считает глава Совета НБУ.

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