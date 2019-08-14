Правительство Украины одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина, передает "Корреспондент".

Согласно документу, граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

В то же время, если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Известно, что Содружество Доминики - государство на одноименном острове из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. Отметим, что авиабилеты в эту страну из Киева и обратно обойдутся в сумму 80-100 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что между Украиной и Аргентиной заработает расширенный безвиз.

Также мы сообщали, что Украина потеряла безвиз с двумя странами.