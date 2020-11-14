В России умер известный актер кино и театра, режиссер Армен Джигарханян. Ему было 84 года.

Причины смерти не сообщаются, но известно, что минувшим летом он перенес инсульт.

Джигарханян - легендарный актер советского периода. Одна из его главных ролей - Горбатый из "Места встречи изменить нельзя". Также Джигарханян озвучил волка из культового мультфильма "Жил был пес" ("Ты давай, заходи, если что").

"Страна" вспоминала, что известно про Армена Джигарханяна и его вкладе в отечественное кино.

Причины смерти Джигарханяна

За последние годы режиссер не раз был госпитализирован. В 2016 году он попал в больницу с подозрением на инфаркт.

А в 2018 году его увозили в больницу пять раз. Один раз - прямо из театра, и тоже из-за проблем с сердцем. Джигарханян даже впал в кому, но вышел из нее.

В августе 2019 года у артиста случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. У него диагностировали тяжелую аритмию - прооперировали и установили кардиостимулятор. Актеру стало лучше и из больницы его забрал пасынок.

Летом 2020 года у Джигарханяна случился инсульт. Как говорили его родственники - он был вызван сидячим образом жизни, который актер вел из-за карантина.

Сегодня вдова актера рассказала, что последние три года у Джигарханяна была деменция и он почти все время находился в инвалидном кресле.

12 самых знаменитых ролей

Армен Джигарханян внесен в Книгу рекордов Гинесса, как самый снимающийся актер. Он сыграл 283 роли в кино. Колоритная внешность, запоминающийся голос и актерский талант привлекали режиссеров.

"Здравствуй, это я!" (1965). Джигарханян появился на экранах в роли молодого физика Артема Манвеляна. Роль сделала его знаменитым.

"Операция "Трест" (1967). В этом фильме Джигарханян сыграл чекиста Артузова.

"Новые приключения неуловимых" (1968). В знаменитой трилогии Эдмонда Кеосаяна Армен Джигарханян сыграл штабс-капитана Овечкина. Который запомнился зрителям характерной мимикой лица.

"Здравствуйте, я ваша тётя!" (1975). В этой комедии актер запомнился зрителям, как судья Кригс, опекун двух девушек - Бетти и Энни.

"Собака на сене" (1977). В этой музыкальной комедии, актер сыграл Тристана - друга и слугу молодого дворянина Теодоро в исполнении Михаила Боярского.

Песня "Советы Тристана" о том, как правильно расставаться с женщинами, стала классикой и вполне может послужить инструкцией для начинающих пикаперов.

"Мест встречи изменить нельзя" (1979). В этом фильме актер сыграл главаря банды "Черная кошка" Горбатого (в миру - Карп). Одна из самых известных ролей Джигарханяна.

Крылатые фразы - "Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок", "Дурилка картонная", "За твое здоровье пить глупо - есть мнение, что оно тебе больше не понадобится".

"Тегеран - 43" (1980). Джигарханян воплотил образ наемного убийцы Макса Ришара, который написал мемуары.

"Паспорт" (1992). Актер сыграл в нем роль эмигранта Семена Кляйна , бывшего спецназовца, который уехал их СССР в Израиль, но скучал по Родине и даже устроился работать в рефриджератор, чтобы помнить о "русских морозах".

"Ширли-мырли" (1995). В этой комедии Владимира Меньшова Джигарханян сыграл крестного отца и мафиози Козюльского.

"Королева Марго" (1996). В сериале актеру достался образ палача.

"Дон Кихот возвращается" (1997). Сыграл Джигарханян и Санчо Пансу.

В постсоветское время одной из самых ярких ролей актера стал образ криминального авторитета Гургена из сериала "Бандитский петербург".

Джигарханян и мультфильмы

Армен Джигарханян часто озвучивал мультфильмы. Причем, связанным с Украиной.

Так, его голосом говорит Волк из "Жил-был пёс" - мультика по мотивам украинских народных сказок.

Весьма характерный голос Джигарханян создал для пирата Джона Сильвера в "Острове сокровищ" - мульфильме, снятом на Киевской киностудии.

Вот несколько запоминающихся фраз:

"Кто-то боялся Пью, кто-то — Билли Бонса, а меня боялся сам Флинт"

"Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать, хе-хе, мёртвым"

"Я не желаю быть капитаном таких дураков!"

"Голосую - убить"

В этом же мультфильме Джигарханян поет финальную песню - "Лучше быть одноногим, чем быть одиноким".

Личная жизнь Джигарханяна

Армен Джигарханян был трижды женат, но своих детей у него не осталось. Первой его супругой была заслуженная артистка Армянской ССР Анна Ванновская (брак официально не был зарегистрирован). У неё было генетическое заболевание - Хорея Хантингтона, раньше его еще называли пляской святого Вита.

При хорее поражаются части мозга и человек совершает неконтролируемые движения тела, отсюда и второе название недуга. Судьба Анны Ванновской печальна - она умерла в 46 лет в психиатрической больнице. Трагически оборвалась жизнь и единственной дочери актера Елены, которая родилась в этом браке.

После смерти матери Джигарханян забрал девушку к себе, она, как и мать, страдала от хореи. Елена Джигарханян погибла, когда ей было 23 года, за день до нового года. Она уснула в гараже, в машине с работающим двигателем. В итоге смертельно отравилась угарным газом. Армен Джигарханян очень переживал по этому поводу и говорил, чтобы он не играл - всегда думает о дочери.

Со второй супругой, актрисой Татьяной Власовой, Армен Джигарханян прожил 48 лет и развелся в 2015 году. У Татьяны Власовой был сын Степан, которому Джигарханян дал свою фамилию, совместных детей у них не было. Они часто путешествовали. В 1998 году Армен Борисович купил дом в Далласе и уговорил супругу переехать и присматривать за недвижимостью. С тех пор Джигарханян жил на две страны: часть года проводил в Далласе, на зиму и весну - уезжал в Москве. Его вторая жена преподавала русский язык в университете Далласа.

Фото: Со второй женой Татьяной Власовой и пасынком Степаном

Третья супруга, пианистка Виталина Цымбаловская-Романюк, была на 43 года младше. Вместе они были 16 лет. Их познакомили общие знакомые по просьбе Цымбалюк. С 2008 года она работала в Московском театре Джигарханяна. В 2015 году стала директором театра. В том же году Джигарханян развелся со второй женой Татьяной, которая к тому времени жила в США.

Брак с Цымбалюк был оформлен в 2016 году. А в 2017 году разразился скандал. Выяснилось, что пока Виталина была у руля в театре, за границу в офшоры было выведено около 80 миллионов рублей, а в кабинете Джигарханяна она установила камеру. За тайное видеонаблюдение женщину приговорили к 200 часам работ и выплате штрафа. Пара развелась в ноябре 2017 года.

Фото: С Виталиной Цымбалюк-Романовской

После развода Цымбалюк закрутила роман с российским певцом Прохором Шаляпиным. Она часто появляется в российских ток-шоу, которые заканчиваются скандалами и драками.

Цитаты и политическая позиция

Об отношениях Украины и России. "Я честно не понимаю: неужели Украина и Россия – это действительно разные государства?"

"Это страшно, если россияне и украинцы станут врагами на уровне генетической памяти"

"Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут".

О Путине. В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Но в марте 2014 года не стал подписывать коллективное обращение российских деятелей культуры, в котором они заявили о поддержке позиции Путина по событиям в Украине и Крыму.

"Мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем: "Пусть Путин будет хорошим". Но он не может, для этого ему в лицо надо правду сказать..."

О сносе памятников Ленину в Украине. "Те, кто снес - глупые люди. Сколько времени прошло, как Вашингтон возглавлял США? Больше 200 лет, но никому в голову не пришло разрушить его памятник. Памятники всегда строили. Пусть все останутся, это же красивая вещь..."

О женщинах. "С женщинами знаете, что самое страшное? С одной и той же женщиной в разных ситуациях чувствуешь себя по-разному. Сегодня - хорошо, завтра - противно, послезавтра - опять хорошо. А через две недели: кто это такая? зачем мне все это?"

О детях. "Дети запоминают не слова, а поступки".

О любви. "Самое главное - любить людей. Вы думаете это легко? А попробуйте. У вас не получится".