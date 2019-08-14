Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун встречалась с президентом Владимиром Зеленским и обсуждала будущее медицинской реформы. Об этом она рассказала журналистам перед заседанием Кабинета министров, в среду, 14 августа, сообщает Цензор.нет.

По словам Супрун, на встрече присутствовали также люди из Офиса президента. "Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось", - отметила Супрун.

Она уточнила, что встреча состоялась в воскресенье, 11 августа. Также, по словам Супрун, ее будущее в новом правительстве решат те, кто формируют новое правительство. "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии Слуга народа", - сказала Супрун, отметив, что они – те, кто формирует новое правительство.

Ранее "Страна" писала о том, кто и как уговаривает Зеленского оставить "пани Уляну" на должности главы Минздрава. В последнее время риторика президентского окружения в отношении Супрун заметно изменилась. Если раньше у Зеленского открыто критиковали реформу главы минздрава, то сейчас говорят, что она не так уж и плоха, и ее в общем-то можно продолжать – нужно лишь слегка подкорректировать.

Это может косвенно свидетельствовать, что у Зеленского не исключают сохранения за Супрун кресла в Минздраве. А с учетом того, что у "Слуги народа" в новом парламенте – большинство, Ульяна Супрун вполне может сменить статус и. о. на министерский.

Также нардеп от "Слуги народа" Радуцкий рассказал "Стране", почему не хочет идти в министры здравоохранения и как Зе-команда будет менять медицину.