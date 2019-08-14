Суд в Стокгольме признал американского рэпера A$AP Rocky виновным в нанесении телесных повреждений мужчине в столице Швеции в конце июня, но назначил ему условное наказание. Об этом пишет The New York Times.

Шведская прокуратура потребовала, чтобы Рокки был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в уличной драке в Стокгольме 30 июня, в результате которой у 19-летнего мужчины началось кровотечение и ему потребовалась медицинская помощь.

Суд признал музыканта виновным, однако назначил ему условный срок. Отметим, что в заключении музыкант пробыл чуть больше месяца. Вместе с музыкантом условные сроки получили два члена его команды, которые также принимали участие в драке и признаны виновными.

A$AP Rocky. Фото: Highsnobiety

Напомним, A$AP Rocky был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash в Стокгольме. Рэпера подозревали в участии в драке 30 июня. Шведский суд 5 июля принял решение взять его под стражу, а впоследствии продлил срок действия ареста до 25 июля.

В начале августа его отправили домой в США, о чем в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

Как сообщалось, рэпер был вынужден отменить несколько своих концертов на территории Европы, в том числе на AtlasWeekend в Киеве.