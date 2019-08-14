В Кубке Украины две аматорские команды сыграют между собой. Все результаты жеребьевки и календарь
В среду, 14 августа, в Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки предварительного этапа Кубка Украины. В нём сыграют представители Второй лиги, а также финалисты Аматорского Кубка "Волчанск" и "Авангард".
Интересно, что оба любительских коллектива и сыграют между собой. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
Пары:
- "Таврия" (Херсон) – "Реал-Фарма" (Одесса)
- "Энергия" (Новая Каховка) – "Буковина" (Черновцы)
- "Горняк" (Кривой Рог) – "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
- "Кристалл" (Херсон) – "Диназ" (Вышгород)
- "Верес" (Ровно) – "Нива" (Тернополь)
- "Авангард" (Бзов) – "Волчанск"
- "Альянс" (Липовая Долина) – "Ужгород"
- "Подолье" (Хмельницкий) – "Полесье" (Житомир)
- "Нива" (Винница) – "Никополь"
- "Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченковка)
Календарь:
Первый предварительный этап:
20 команд
Дата игр - 20.08.2019. Жеребьевка - 14.08.2019.
Второй предварительный этап
26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд Первой лиги + 1 команда Второй лиги)
Дата игр - 27.08.2019. Жеребьевка - 21.08.2019.
Третий предварительный этап
20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда Первой лиги + 6 команд Высшей лиги (7-12-е места))
Дата игр - 25.09.2019.
1/8 финала
16 команд (10 победителей третьего предварительного этапа + 6 команд Высшей лиги (1-6-е места))
Дата игр - 30.10.2019.
1/4 финала
8 команд (победители 1/8 финала)
Дата игр - 04.03.2020.
1/2 финала
4 команды (победители 1/4 финала)
Дата игр - 22.04.2020.
Финал
13.05.2020
Как сообщала "Страна", луганская "Заря" сыграла вничью в первой игре с болгарским "ЦСКА" в Лиге Европы УЕФА. Ответный матч пройдет 15 августа в Запорожье. На гол Эвандро, который отличился на 13-й минуте, "Заря" ответила реализованным перед свистком на перерыв пенальти в исполнении Владлена Юрченко (45+1).
Отметим, что встречу "Мариуполя" и "АЗ" перенесли из Алкмаара в Гаагу из-за рухнувшей крыши стадиона.