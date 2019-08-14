В среду, 14 августа, в Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки предварительного этапа Кубка Украины. В нём сыграют представители Второй лиги, а также финалисты Аматорского Кубка "Волчанск" и "Авангард".

Интересно, что оба любительских коллектива и сыграют между собой. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Пары:

"Таврия" (Херсон) – "Реал-Фарма" (Одесса)

"Энергия" (Новая Каховка) – "Буковина" (Черновцы)

"Горняк" (Кривой Рог) – "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"Кристалл" (Херсон) – "Диназ" (Вышгород)

"Верес" (Ровно) – "Нива" (Тернополь)

"Авангард" (Бзов) – "Волчанск"

"Альянс" (Липовая Долина) – "Ужгород"

"Подолье" (Хмельницкий) – "Полесье" (Житомир)

"Нива" (Винница) – "Никополь"

"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченковка)

Календарь:

Первый предварительный этап:

20 команд

Дата игр - 20.08.2019. Жеребьевка - 14.08.2019.

Второй предварительный этап

26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд Первой лиги + 1 команда Второй лиги)

Дата игр - 27.08.2019. Жеребьевка - 21.08.2019.

Третий предварительный этап

20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда Первой лиги + 6 команд Высшей лиги (7-12-е места))

Дата игр - 25.09.2019.

1/8 финала

16 команд (10 победителей третьего предварительного этапа + 6 команд Высшей лиги (1-6-е места))

Дата игр - 30.10.2019.

1/4 финала

8 команд (победители 1/8 финала)

Дата игр - 04.03.2020.

1/2 финала

4 команды (победители 1/4 финала)

Дата игр - 22.04.2020.

Финал

13.05.2020

Как сообщала "Страна", луганская "Заря" сыграла вничью в первой игре с болгарским "ЦСКА" в Лиге Европы УЕФА. Ответный матч пройдет 15 августа в Запорожье. На гол Эвандро, который отличился на 13-й минуте, "Заря" ответила реализованным перед свистком на перерыв пенальти в исполнении Владлена Юрченко (45+1).

Отметим, что встречу "Мариуполя" и "АЗ" перенесли из Алкмаара в Гаагу из-за рухнувшей крыши стадиона.