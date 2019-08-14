Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, которого прочат на должность спикера парламента Украины, рассказал, как будет поступать с русскоязычными депутатами. Как передает "Деловая столица", это произошло 14 августа во время брифинга в Верховной Раде.

На вопрос, продолжит ли он традицию предшественника Андрея Парубия, который выключал микрофон нардепам, выступавшим на русском языке, Разумков дал отрицательный ответ.

"Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать", - сказал глава "Слуги народа".

Затем он выразил надежду, что все же депутаты новоизбранного парламента будут соблюдать закон о регламенте Верховной Рады и выступать на государственном языке.

Напомним, сегодня на заседании депутатской группы Вадим Рабинович, Ирина Геращенко и Дмитрий Разумков поспорили из-за украинского языка.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков разрешил депутатам говорить в быту не только на украинском языке.