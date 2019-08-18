19 августа православные будут отмечать второй Спас августа - Яблочный. Его дата неизменна, и совпадает с Преображением Господним. У праздника свои традиции, приметы - верующие посещают службы в церквях, святят яблоки и мед, готовят праздничные угощения.

Что такое Яблочный Спас и Преображение Господне

Яблочный спас - первый праздник сбора урожая, когда осень сменяет лето. Славяне верили, что только с этого дня можно начинать есть яблоки с нового урожая. Съесть яблоко до Спаса считалось грехом, особенно для тех, у кого умерли дети, поскольку тогда они на том свете не получат райское яблочко. На Спас часто поминают умерших родственников, многие православные приносят на кладбище яблоки.

Православные вспоминают события земной жизни Христа, произошедшие в израильском городе - Назарете. 19 августа он взошел на гору Фавор, чтобы помолиться вместе со своими учениками - Петром, Иоанном и Иаковом. Затем он преобразился перед ними, явив свою божественную силу: его лик засиял на солнце. На Фаворе появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Они говорили с Иисусом о его смерти и воскрешении. Вдруг небо разверзлось и голос возвестил: "Сей есть сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, слушайте его". Эти слова стали для учеников откровением, что перед ними Сын Бога. Возвращаясь с горы, Христос приказал пророкам молчать об увиденном до его воскрешения.

Традиции, приметы, что святят в церкви

В церквях завтра освящают мед, а также плоды нового урожая - яблоки и груши, сливы, а иногда горох в стручках и виноград. Еще в корзинках приносят колосья ржи и пшеницы. Их хранят дома у икон. По возвращении домой из церкви едят яблоки с медом. Кусая яблоко загадывали желание и верили о его скором свершении.

При этом стоит помнить, что день Среднего Спаса - середина Успенского поста. 19 августа можно есть морепродукты, рыбу и вино, но нельзя мясных и молочных продуктов. К столу подавали запеченные яблоки, шарлотку, блины с ягодами, яблоками или грибами. Тесто замешивали постное (на воде, без молока, масла и яиц). Из напитков на столе был компот или репный квас.

Праздник в старину старались провести нешумно. Молодежь выходила в поле, чтобы проводить закат. И как только солнце скрывалось за горизонтом, собравшиеся начинали петь песни. Наши предки верили, что земля и небо также преображаются. Ласточки улетают в теплые края. Дни становятся ощутимо холоднее. Крестьяне верили, что, если дождя на Спас не будет, осенние дни выдастся засушливыми. Если пройдут осадки - жди богатый урожай грибов осенью. Если днем небо ясное и солнце слепит - зима будет холодной.