Николай Голомша решением суда был восстановлен в должности заместителя генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.

Так, в соответствии с решением суда, Голомша не мог быть уволен исходя из положений закона о люстрации, поэтому его следует восстановить в должности.

"Занимаемая Николаем Голомшой должность в ГПУ не была политической должностью, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что в свою очередь обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия оспариваемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении", - сказано в сообщении суда.

Отметим, в октябре 2014 года генеральный прокурор Виталий Ярема уволил с должности первого заместителя генерального прокурора Николая Голомшу на основе причин, предусмотренных законом "Об очищении власти".

Николай Голомша. Фото: gp.gov.ua

Напомним, заместитель генерального прокурора, близкий к Администрации президента Виктора Ющенко, Николай Голомша, под кураторством которого расследовались в то время отравление Ющенко, убийство Георгия Гонгадзе, смерть Вячеслава Черновола, был жертвой отравления.

Также мы писали, что в 2016 году Центр противодействия коррупции опубликовал данные о месте работы родных экс-заместителя генпрокурора Яремы Николая Голомши. Выяснилось, что сына, дочь и племянника экс-заместитель начальника отдела прокуратуры столицы устроил на престижные должности в ведомстве.