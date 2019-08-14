Знаменитого советского и российского артиста 83-летнего Армена Джигарханяна, который сегодня был госпитализирован в тяжелом состоянии, готовят к операции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Сейчас ему собираются провести имплантацию постоянного кардиостимулятора. Актер в сознании, но находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, что у легендарного артиста случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Ситоит отметить, что у Армена Джигарханяна проблемы со здоровьем возникают уже не первый раз. В прошлом году он был госпитализирован пять раз. В частности, осенью после очередной госпитализации медики оценивали его состояние, как средней тяжести, а диагноз не разглашали, ссылаясь на врачебную тайну.

Ранее "Страна" писала о том, что артист пережил скандальный развод со своей молодой женой.