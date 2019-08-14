Президент США Дональд Трамп заявил, что лишился около 5 миллиардов долларов с момента занятия первого государственного поста. Об этом он рассказал во время визита в Пенсильванию, как сообщает информационное агентство NBC News.

По словам главы Белого Дома, деньги отчасти потрачены на дорогих адвокатов, которые защищают его в судебных процессах. "Они обошлись мне в целое состояние", - посокрушался Трамп.

Расходы на квалифицированную юридическую защиту президент оценил в 3-5 миллиардов долларов. Однако Трамп добавил, что не сильно переживает по этому поводу.

"Но мне наплевать, мне все равно. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу делать отличную работу", - сказал американский лидер.

Как отмечают NBC News, проверить озвученную Трампом информацию невозможно, так как президент не публикует свою налоговую декларацию. К тому же в прошлом он нередко преувеличивал размеры своего состояния.

Ранее мы сообщали, что Трамп написал твит о роли США в китайском майдане, в котором недоумевал, почему его обвиняют в гонконгских протестах.

Также "Страна" писала о намерении Трампа провести очередной раунд переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.