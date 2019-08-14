Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" потребовал от президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с давлением канал, который может быть лишен лицензий на вещание из-за готовящегося незаконного решения украинского суда. Об этом сказано в заявлении телеканала.

Отмечается, что международный редакционный совет обеспокоен информацией о компрометирующих контактах судей, которые рассматривают дело о продлении лицензий телеканала "112 Украина", и главой Офиса президента Украины, о недавней встрече которых сообщили украинские СМИ.

Офис президента Украины возглавляет юрист Андрей Богдан, которого журналисты и эксперты называют ставленником олигарха Игоря Коломойского. Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина", за которым последует прекращение спутникового вещания и исчезновение канала из кабельных сетей. Сегодняшний перенос суда по этому делу мы рассматриваем лишь как временную отсрочку, на которую был вынужден пойти суд из-за активной позиции коллег-журналистов и того факта, что визит судей в Офис президента Украины был обнародован в СМИ, говорится в его сообщении.

"Международный редакционный совет расценивает эти действия как продолжение атаки на свободу слова в Украине, которая началась при президенте Порошенко и, к сожалению, продолжается и при новой власти. Так, при президенте Порошенко из-за независимой позиции телеканала на него оказывалось давление посредством неконституционных решений Верховной Рады, запугивания журналистов со стороны праворадикальных организаций и попытки Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить канал лицензий, что в настоящее время "112 Украина" обжалует в судах", - говорится в завлении.

Там отмечают, что после смены власти в Украине ситуация вокруг канала усугубилась. В июле "112 Украина" стал объектом беспрецедентной атаки со стороны неизвестных, в ходе которой здание, в котором расположен телеканал, было обстреляно из гранатомета.

"Правоохранительными органами это нападение было квалифицировано как террористический акт. А совсем недавно действующий депутат украинского парламента Сергей Высоцкий позволил себе прямые призывы к расстрелу телеканала с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). К сожалению, президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на террористические действия и провокационные заявления в адрес канала", - подчеркивается в заявлении.

Международный редакционный совет требует от президента Владимира Зеленского вмешаться в сложившуюся ситуацию, озвучить позицию о недопустимости угроз журналистам и осудить возможное вмешательство главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в дела судебной ветви власти, прекратив, таким образом, порочную практику бывшего президента, когда по звонку принимались нужные решения судов.

Канал заявляет, что в случае отсутствия реакции на противоправные действия в отношении телеканала "112 Украина" Международный редакционный совет намерен вынести вопрос подавления свободы слова в Украине на обсуждение в Европейский парламент.

Помимо этого, соответствующее обращение будет направлено президенту Европейской комиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, генеральному секретарю Совета Европы, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, председателю Комитета министров Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю Международной федерации журналистов, в международные организации Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортеры без границ", а также в Европейскую федерацию журналистов. Кроме того, обращение Международного редакционного совета будет направлено в иностранные дипломатические представительства в Украине.

"Международный редакционный совет выражает надежду на то, что давление на телеканал "112 Украина" будет устранено и он беспрепятственно продолжит свою работу. Для нас это станет знаком того, что президент Украины ценит и разделяет базовые европейские ценности, включая свободу СМИ. Со своей стороны мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг телеканала и оставляем за собой право обратиться за помощью в соответствующие европейские инстанции в случае продолжения давления на "112 Украина", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что суд по делу о лицензиях "112 канала" перенесли на середину сентября.

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