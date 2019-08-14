Президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ближайшие дни встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, о которой накануне заявил Роман Бессмертный. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это предположение не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Напомним, что 13 августа уволенный указом президента с должности представителя Украины в политической подгруппе в ТКГ по Донбассу Роман Бессмертный в эфире телеканала предположил, что в ближайшее время состоится не только встреча Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, но и встреча президентов Украины и Франции.

Ранее "Страна" писала о том, что новый император Японии взойдет на престол под взором Зеленского.

Также мы сообщали, как "Квартал 95" шутил про Зеленского в Одессе.