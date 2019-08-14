В четверг, 15 августа, в восточных регионах Украины по-прежнему будет господствовать жара, на западе возможны дожди, грозы, шквал и град. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сильный южный ветер - до штормового - будет господствовать в четверг на севере, в центре и до Одесской области. А вот жаркая погода ожидает жителей не только востока, но и южных и центральных, кроме Винницкой, областей.

"Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, возможны локальные град и шквалы. Влажность может дотянуться до севера, однако значительно слабее, вероятнее всего - до Житомирской области. На остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность", - написала Наталья Диденко.

По данным синоптика, в четверг ветер будет преимущественно южным, с сильными порывами на севере, в центральных областях и в Одесской области. В западных областях ветер ожидается умеренный, северо-западный.

"Жара останется в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Ожидается +30...+34 градуса. На западе буде холодно, +18...+23 градуса. А вот на севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области +20...+23 градуса, в Киевской области +23...+25 градусов, в Черниговской области +25...+27 градусов, в Сумской области +26...+31 градус", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя небольшая.

"Контрасты и колебания давления и температуры сейчас - значительные, поэтому особенно внимательно следите за здоровьем, воды побольше, кофе поменьше, позвоните родственникам или знакомым пожилого возраста, не бегите, тяжело дыша, за маршруткой и не ссорьтесь на дороге с нарушителями полосы общественного транспорта", - подытожила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик предупредила, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни.

Также мы писали, что синоптики удивили прогнозом первых холодов в Украине уже в конце августа.