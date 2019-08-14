Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо назвал свою самую провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно. Об этом сообщают "Nation News".

Актеру неловко за работу в фильме "Кафе "Донс Плам", где он снимался 21-летним молодым человеком вместе с Тоби Магуайром. Черно-белый фильм был снят в 1995 году, а вышел на экраны только в 2001. Ди Каприо сыграл в нем грубоватого парня Дерека.

Актер признался, что выучил текст всего за одну ночь и воспринимал участие в съемках как одолжение друзьям.

Продюсер картины Бен Уитли тоже не считает ее удачной. По его мнению, из-за неопытности всей съемочной группы фильм изначально был обречен на провал.

Кадр из "Кафе "Донс Плам". Фото: http://cinemajam.com

Режиссером "Кафе "Донс Плам" стал голливудский режиссер Р. Д. Робб. Сюжет фильма разворачивается вокруг компании молодых людей и девушек, которые по субботам встречаются в закусочной Лос-Анджелеса и треплются о сексе, геях, натуралах, бисексуалах и тому подобном.

Ранее "Страна" сообщала, что Ди Каприо строит свой эко-курорт в океане в Центральной Америке.

Мы также рассказывали о том, что актер дал показания по делу об отмывании денег, часть которых пошла на создание фильма "Волк с Уолл-стрит".