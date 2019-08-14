Вопрос увольнения городского головы Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будут рассматривать уже в новом составе правительства Украины.

"Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров", - сообщила в комментарии УП пресс-служба президентской администрации. Там добавили, что рассмотрение произойдет осенью.

Как сообщала "Страна", 24 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Через два дня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабмине рассмотрят вопрос о согласовании увольнения Кличко.

В среду, 14 августа стало известно, что правительство Гройсмана рассматривать этот вопрос не будет. Отставку торпедировали министры Порошенко.

Сам Виталий Кличко заявил, что будет обращаться в суд, если его попытаются отстранить от должности. Он после первых движений относительно его отставки полетел в США и встретился с адвокатом и другом Дональда Трампа - Руди Джулиани.

Олеся Медведева "Ясно.Понятно" разбиралась, что происходит вокруг отставки Кличко:

Видео: youtube.com/Страна.ua