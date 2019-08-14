Известный советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян, который в 2017 году пережил громкий развод с молодой женой, попал в реанимацию из-за давнего заболевания. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

У легендарного артиста случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. "Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей", – добавили в соцсети.

Фото: t.me/breakingmash

По информации СМИ, артист находится в тяжелом состоянии. Подробности пока неизвестны.

Фото: mk.ru

О плохом состоянии здоровья Джигарханяна известно уже давно. Осенью 2018 сообщалось, что он в очередной раз попал в больницу.

Напомним, что бывшую супругу Джигарханяна приговорили к 200 часам работ и штрафу за нарушение тайны частной жизни.



